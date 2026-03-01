В Иране срочно назначили нового верховного аятоллу и командира КСИР 1.03.2026, 14:51

3,654

После ликвидации Хаменеи будет руководить временный совет.

В Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану.

Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

Временное руководство и переходный период

Временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.

В состав этого совета также вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эжеи. Этот орган будет совместно руководить страной во время транзита власти.

Изменения в командовании КСИР

Массированные удары также привели к ликвидации верхушки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.

Новым главой КСИР назначен Ахмад Вахиди.

Примечателен он тем, что его по запросу Аргентины разыскивает Интерпол. Вахиди обвиняют в причастности к взрыву еврейского центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Тогда погибли 85 человек, а сотни были ранены.

Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com