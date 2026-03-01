В Иране срочно назначили нового верховного аятоллу и командира КСИР
- 1.03.2026, 14:51
После ликвидации Хаменеи будет руководить временный совет.
В Иране назначили временного верховного лидера после гибели аятоллы Али Хаменеи в результате совместного авиаудара США и Израиля по Тегерану.
Об этом сообщает иранское агентство ISNA.
Временное руководство и переходный период
Временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.
В состав этого совета также вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эжеи. Этот орган будет совместно руководить страной во время транзита власти.
Изменения в командовании КСИР
Массированные удары также привели к ликвидации верхушки Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.
Новым главой КСИР назначен Ахмад Вахиди.
Примечателен он тем, что его по запросу Аргентины разыскивает Интерпол. Вахиди обвиняют в причастности к взрыву еврейского центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Тогда погибли 85 человек, а сотни были ранены.
Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.