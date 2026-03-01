закрыть
«Спасибо вам, Люди!»: Николай Статкевич поблагодарил белорусов

4
  • 1.03.2026, 14:59
  • 2,302
Николай Статкевич

И напомнил о необходимости освобождения всех политзаключенных.

Лидер белорусской оппозиции Николай Статкевич и его жена Марина Адамович поблагодарили белорусов за поддержку:

— Дорогие друзья!

Мы с Мариной искренне благодарим всех, кто поздравлял нас с моим освобождением, кто предлагал поддержку, кто все эти годы поддерживал нас.

Для нас это тем более важно, потому что мы знаем, сколько усилий прилагал и прилагает правящий режим для разрушения человеческой солидарности. В заключении специально обученные сотрудники периодически говорили мне, что «на воле обо мне уже все забыли, что я никому там не нужен». Я отвечал, что даже если это и так, то что это меняет в моей позиции?

Но на самом деле я никогда не верил в свою «ненужность», потому что чувствовал вашу поддержку — и когда письма ко мне еще доходили (знаю, что многие люди заплатили за солидарность собственной свободой), и тогда, когда оказался на три года в полной информационной изоляции. Потому что ваше тепло окутывало меня. И я ощущал его почти физически.

Чем больше власть боится «своего» народа, тем больше сил и средств она направляет на то, чтобы уничтожить солидарность между людьми, превратить их в стадо запуганных одиночек. Но, как мы убеждаемся сейчас, эти усилия оказались безуспешными. Потому что солидарность была заложена в нас на уровне инстинктов миллионы лет назад, когда наши предки еще не были даже пралюдьми. Так же, как и забота о детях, например. И никто не в состоянии это разрушить. Иначе мы просто перестали бы быть людьми. Настоящими людьми…

И каждый раз так трогательно, так щемит в сердце, когда незнакомые люди (и это в нашей подчистую «зачищенной» стране!) поздравляют, даже плачут, увидев нас вместе. До слез на наших глазах.

Спасибо вам, Люди!

Но очень больно тревожит, как много людей все еще остаются в заключении. Помним о них, поддерживаем их родных, делаем все ради их освобождения!

Свободу всем политзаключенным!

Николай Статкевич

