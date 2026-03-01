В Бресте мужчина на крыше 4-этажного дома устроил переполох 1 1.03.2026, 15:27

Чтобы его спасти, применили отвлекающий маневр.

В Бресте жители стали очевидцами необычного инцидента. Неизвестный мужчина забрался на крышу четырехэтажного дома и свесив ноги, уселся на краю. Спасать его прибыли машины МЧС. Очевидцы в соцсетях обсуждают операцию спасателей и поступок мужчины, пишет «Телеграф».

Внизу толпа людей наблюдала за развитием событий. Спасатели подняли вышку к мужчине, но на ней никого не было. Многие недоумевали, что же происходит.

Один из очевидцев под ником alexandr44412 в комментариях к видео сразу предположил: «Молодцы, оперативно сработали. Вышка как отвлекающий маневр была?» — и оказался прав.

Автор видео, evzhenik, подтвердил эту догадку: «Сначала думал, что там нет никого. Потом увидел крадущихся сзади. Понял, что вышка это так. Отвлечь». Все манипуляции с вышкой действительно были отвлекающим маневром. В то время как свесившийся с крыши мужчина наблюдал за ней, сзади к нему подобрались спасатели и в нужный момент просто схватили его и оттащили подальше от края.

Пресс-служба МЧС пока не комментировала произошедшее. А вот видео в соцсетях вызвало бурные вопросы и обсуждения у зрителей. Многие, как и kate_astaa, задаются вопросом о мотивах спасения: «Ребята молодцы, вопросов нет. Только не понимаю, зачем таких вообще спасать??? Пусть бы сидел дальше или летел. Это же его выбор».

Другие пользователи ищут причины произошедшего. Так, kata4rina поинтересовалась доступом на крышу: «Откуда у него доступ на крышу? В соседнем доме лет 5 назад девушка сорвалась насмерть. Один ЖЭС. История ничему не учит?»

Автор видео ответил, что в старых домах выход на крышу часто либо взламывают, либо забывают закрыть.

Ряд комментаторов сосредоточились на работе спасателей, назвав их «красавцами» и «молодцами». Пользователь olia_the_best85 иронично заметила: «Парни МЧС молодцы, четко сработали!!! А таких карлсонов под естественный отбор был…».

На что автор видео добавил, что, вероятно, мужчина был в неадекватном состоянии: «Ну обычному человеку-то и хочется жить. А под наркотиками или пьяные… Хорошо, что не напал ни на кого».

