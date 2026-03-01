В центре Минска BMW протаранил остановку 2 1.03.2026, 15:37

1,466

ГАИ устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Минске на улице Якуба Коласа около дома №9 20-летний водитель, не справившись с управлением, наехал на светофор и дорожные знаки, а потом въезд в ограждение остановочного пункта трамвая.

К счастью, в результате столкновения пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники ГАИ, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Пока других подробностей нет.

В то же время Госавтоинспекция призвала водителей учитывать не только ПДД, но и дорожную обстановку и погоду.

