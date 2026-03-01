закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 16:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В центре Минска BMW протаранил остановку

2
  • 1.03.2026, 15:37
  • 1,466
В центре Минска BMW протаранил остановку

ГАИ устанавливает все обстоятельства ДТП.

В Минске на улице Якуба Коласа около дома №9 20-летний водитель, не справившись с управлением, наехал на светофор и дорожные знаки, а потом въезд в ограждение остановочного пункта трамвая.

К счастью, в результате столкновения пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники ГАИ, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Пока других подробностей нет.

В то же время Госавтоинспекция призвала водителей учитывать не только ПДД, но и дорожную обстановку и погоду.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип