В центре Минска BMW протаранил остановку

В центре Минска BMW протаранил остановку2
- 1.03.2026, 15:37
- 1,466
ГАИ устанавливает все обстоятельства ДТП.
В Минске на улице Якуба Коласа около дома №9 20-летний водитель, не справившись с управлением, наехал на светофор и дорожные знаки, а потом въезд в ограждение остановочного пункта трамвая.
К счастью, в результате столкновения пострадавших нет.
На место прибыли сотрудники ГАИ, чтобы установить все обстоятельства ДТП. Пока других подробностей нет.
В то же время Госавтоинспекция призвала водителей учитывать не только ПДД, но и дорожную обстановку и погоду.