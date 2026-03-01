закрыть
ГАИ попросила водителей поднять кресла и взять в дорогу один аксессуар

1
  • 1.03.2026, 15:59
ГАИ попросила водителей поднять кресла и взять в дорогу один аксессуар

Можно уже пора менять резину?

В ГАИ в преддверии весны попросили белорусских водителей учесть сразу несколько новых опасностей. И речь не об оленях на дорогах (хотя и они несут некоторую угрозу). Вот список факторов, которые автолюбители могли подзабыть за зиму, но которые очень важно учитывать весной.

«Помните, что с приходом тепла на дорогах появляются велосипедисты и любители средств персональной мобильности (СПМ)», - сообщили в Госавтоинспекции, явно на что-то намекая.

Но секрета тут нет, многие водители знают, что пешеходы на дорогах особенно опасны из-за весеннего яркого солнца, которое может ослепить человека за рулём. А это значит, что нужно держать чистыми стекла машин и не только.

«Рекомендуется поднимать выше кресла и опускать козырьки, использовать солнечные очки. Не забывайте, что мокрое дорожное полотно отражает солнечный свет как зеркало», - посоветовали в ГАИ.

Естественно, в случае ослепления водителям нужно очень плавно снизить скорость до безопасной, возможно, даже остановиться на обочине.

А что же зимние шины?

Кстати, с 1 марта согласно закону белорусские водители имеют полное право поехать на шиномонтаж и поставить летнюю резину. Впрочем, в ГАИ попросили не торопиться.

«Несмотря на то что с 1 марта разрешено передвигаться на летних шинах, Госавтоинспекция рекомендует не торопиться с их заменой. В случае осадков или сырой погоды с минусовой температурой зимние шины гораздо лучше справятся со своими функциями», - считают в Госавтоинспекции.

