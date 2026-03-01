закрыть
1 марта 2026, воскресенье
Дугин: Путин станет следующим после Хаменеи

1
  • 1.03.2026, 16:02
  • 2,122
Дугин: Путин станет следующим после Хаменеи
Александр Дугин

Главный идеолог Кремля выступил с резонансным заявлением.

Александр Дугин, который считается ключевым идеологом «русского мира», разразился серией панических постов в ответ на ликвидацию режима в Иране. Он уверен, что следующей целью станет Россия. Своим мнением Дугин поделился в личном блоге в Telegram, передает Dialog.UA.

После сообщения о ликвидации в Иране верховного правителя Али Хаменеи философ написал: «Для России прозвенел последний звонок».

Он прогнозирует повторение иранского сценария для Кремля. «Я полагаю, что стратегия создания образа, что в России все в порядке и мирная жизнь идет своим чередом, себя исчерпала. Следующие мы… В глобальном смысле все зависит от того, сколько выдержит КСИР. Если Иран удержится, все может пойти в обратную сторону. Если рухнет, следующие мы», - пожаловался Z-философ.

Он восхитился решительности и быстроте президента США Дональда Трампа, но назвал его «чистым злом» за ликвидацию иранского режима. Дугин потребовал от Кремля немедленной милитаризации, масштабных кадровых ротацией, а также мобилизации, которые, с его слов, российская власть «не хочет делать».

Он также призвал переименовать агрессию против Украины в «Меч Катехона», выразив уверенность, что после этого «все пойдет иначе» и РФ наконец начнет побеждать.

Также Дугин задался вопросом, что произойдет с Россией, если Запад повторит свою операцию в России и ликвидирует Владимира Путина «Ну и, уж простите мне мою наглость, спрошу очевидное. Мы готовы к подобному сценарию? У нас есть протокол действий? У нас есть крепкая конструкция, которая удержит Россию в случае чего?» - поинтересовался Z-философ.

