закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 16:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские военные сбили как минимум один «Шахед» над Гомелем

  • 1.03.2026, 16:11
Белорусские военные сбили как минимум один «Шахед» над Гомелем
Коллаж: charter97.org

Дроны преследовали с вертолета.

Во время пролета над Гомелем дронов белорусским военным удалось сбить как минимум один беспилотник, стало известно «Флагштоку».

Это произошло утром 26 февраля над западной промышленной окраиной Гомеля. В то утро очевидцы наблюдали, что за БПЛА летел военный вертолет. В какой-то момент беспилотник начал падать.

Вероятно, с борта вертолета по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, пишет издание.

Всего в то утро над Гомелем пролетело как минимум пять беспилотников типа Shahed-136 («Герань»). Вероятно, это были российские дроны, которые должны были атаковать Украину, но по каким-то причинам сбились с первоначального маршрута.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип