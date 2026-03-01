Белорусские военные сбили как минимум один «Шахед» над Гомелем
- 1.03.2026, 16:11
Дроны преследовали с вертолета.
Во время пролета над Гомелем дронов белорусским военным удалось сбить как минимум один беспилотник, стало известно «Флагштоку».
Это произошло утром 26 февраля над западной промышленной окраиной Гомеля. В то утро очевидцы наблюдали, что за БПЛА летел военный вертолет. В какой-то момент беспилотник начал падать.
Вероятно, с борта вертолета по нему было нанесено огневое поражение из стрелкового оружия, пишет издание.
Всего в то утро над Гомелем пролетело как минимум пять беспилотников типа Shahed-136 («Герань»). Вероятно, это были российские дроны, которые должны были атаковать Украину, но по каким-то причинам сбились с первоначального маршрута.