Эксперт: Путин понимает, что нужно спасать самого себя 2 1.03.2026, 16:39

4,640

Кремль теряет союзников.

Военные действия США и Израиля против Ирана показали российскому диктатору Владимиру Путину, что сейчас нужно спасать самого себя. Об этом заявил капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004–2020) Андрей Рыженко в эфире Radio NV.

«Сейчас Путин понимает, что нужно спасать самого себя. Потому что видим — кольцо вокруг стратегических интересов России за рубежом постепенно сужается. Сначала была Сирия. Фактически военно-морские базы в Сирии они потеряли в основном. Во-вторых — это была Венесуэла, также критический союзник Кремля. А это и влияние на нефтяной мировой бизнес... Сейчас — Иран. Иран исторически был с Советским Союзом, с Россией, у него были очень серьезные позитивные отношения, обмен технологиями осуществлялся в обоих направлениях», — объяснил Рыженко.

Он подчеркнул, что большое количество «Шахедов» построено как раз из так называемых машинокомплектов, которые были привезены в Россию и собраны с помощью Ирана.

«Они теряют очередного своего, как военного партнера, так и партнера по клубу нефтяных трейдеров, которые могли диктовать цены на рынке. Это очень серьезная опасность. Единственный, кто сейчас остался у них более-менее из стабильных друзей — это Северная Корея», — отметил он.

По словам эксперта, российский режим задумался, что нужно самим спасаться и из этой ситуации выходить.

