закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские теннисистки взяли титулы в Египте и Турции

  • 1.03.2026, 17:11
Белорусские теннисистки взяли титулы в Египте и Турции
Юлия Готовко

Готовко победила в Шарм-эль-Шейхе, Шиманович — в Анталье.

Первый день весны 2026 года стал успешным для белорусского тенниса на международной арене. Сразу две белорусские теннисистки, Юлия Готовко и Ирина Шиманович, завершили свои выступления на зарубежных кортах с чемпионскими кубками в руках, сообщает БЕЛТА.

Юлия Готовко стала триумфатором турнира под эгидой ITF, проходившего на хардовых покрытиях египетского Шарм-эль-Шейха. Белоруска продемонстрировала завидную стабильность: в течение всей недели она не уступила соперницам ни одного сета.

В решающем матче за титул Готовко встретилась со словенкой Элой-Налой Милич. Финал продолжался 1 час 17 минут и прошел под полным контролем белорусской спортсменки. Итог встречи — 6:2, 6:3.

Стоит отметить, что сетка турнира свела двух белорусок еще на стадии четвертьфинала: именно тогда Юлия выбила из борьбы свою соотечественницу Анну Кубарову. Также на пути к финалу были обыграны две итальянки и представительница Германии.

Согласно регламенту соревнований такой категории, победитель может рассчитывать на денежное вознаграждение в диапазоне от 2,3 до 3,9 тысячи долларов.

Более рейтинговая победа состоялась в турецкой Анталье, где проходил турнир серии WTA-125. Ирина Шиманович, объединившись в дуэт с россиянкой Марией Козыревой, доказала свое превосходство в парном разряде.

В финальном противостоянии девушки сражались против интернационального тандема Пеангтарн Плипуек (Таиланд) и Момоко Кобори (Япония). Если первый сет прошел в напряженной борьбе (7:5), то во второй партии белорусско-российская пара не оставила шансов соперницам, отдав только один гейм (6:1). Матч длился полтора часа.

Этот успех принес победителям 125 рейтинговых баллов и чек на сумму около 6 тысяч долларов на команду (общий призовой фонд турнира составлял 115 тысяч долларов).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип