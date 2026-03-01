Белорусские теннисистки взяли титулы в Египте и Турции 1.03.2026, 17:11

Юлия Готовко

Готовко победила в Шарм-эль-Шейхе, Шиманович — в Анталье.

Первый день весны 2026 года стал успешным для белорусского тенниса на международной арене. Сразу две белорусские теннисистки, Юлия Готовко и Ирина Шиманович, завершили свои выступления на зарубежных кортах с чемпионскими кубками в руках, сообщает БЕЛТА.

Юлия Готовко стала триумфатором турнира под эгидой ITF, проходившего на хардовых покрытиях египетского Шарм-эль-Шейха. Белоруска продемонстрировала завидную стабильность: в течение всей недели она не уступила соперницам ни одного сета.

В решающем матче за титул Готовко встретилась со словенкой Элой-Налой Милич. Финал продолжался 1 час 17 минут и прошел под полным контролем белорусской спортсменки. Итог встречи — 6:2, 6:3.

Стоит отметить, что сетка турнира свела двух белорусок еще на стадии четвертьфинала: именно тогда Юлия выбила из борьбы свою соотечественницу Анну Кубарову. Также на пути к финалу были обыграны две итальянки и представительница Германии.

Согласно регламенту соревнований такой категории, победитель может рассчитывать на денежное вознаграждение в диапазоне от 2,3 до 3,9 тысячи долларов.

Более рейтинговая победа состоялась в турецкой Анталье, где проходил турнир серии WTA-125. Ирина Шиманович, объединившись в дуэт с россиянкой Марией Козыревой, доказала свое превосходство в парном разряде.

В финальном противостоянии девушки сражались против интернационального тандема Пеангтарн Плипуек (Таиланд) и Момоко Кобори (Япония). Если первый сет прошел в напряженной борьбе (7:5), то во второй партии белорусско-российская пара не оставила шансов соперницам, отдав только один гейм (6:1). Матч длился полтора часа.

Этот успех принес победителям 125 рейтинговых баллов и чек на сумму около 6 тысяч долларов на команду (общий призовой фонд турнира составлял 115 тысяч долларов).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com