1 марта 2026, воскресенье, 18:02
Зеленский: Россия действует как мафия

1
  • 1.03.2026, 17:18
  • 1,200
Зеленский: Россия действует как мафия

Президент Украины призвал Европу конфисковывать суда «теневого флота» РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров конфисковывать нефть с задержанных танкеров российского «теневого флота». По его словам, РФ «действует как мафиозная организация» и должна получать жесткий ответ.

Свою реакцию на захват танкера «теневого флота» РФ Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X в ответ на сообщение премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Он отметил, что перехваченное судно находится под санкциями США, Европейского Союза и Великобритании, однако продолжает незаконно перевозить российскую нефть с «фальшивым флагом» и поддельными документами.

«Мы приветствуем эти решительные действия против плавучего кошелька Москвы и благодарим Францию за поддержку операции», — сказал президент Украины.

Он добавил, что считает необходимым модернизировать европейское законодательство таким образом, чтобы суда, которые перевозят российские энергоносители, не просто задерживались, а изымались, а нефть с них использовалась в пользу безопасности Европы.

«Мы должны быть решительными. Россия действует как мафиозная организация, и ответ должен соответствовать этой реальности. Если они отвергают правила ради войны, правила должны предусматривать четкий и твердый ответ», — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, о том, что Бельгия захватила «теневой» танкер РФ, 1 марта сообщил бельгийский министр обороны Тео Франкен. По данным СМИ, речь идет о 180-метровом танкере Ethera — Министерство финансов США связывает его с сыном советника ликвидированного верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи.

