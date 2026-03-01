закрыть
Недорогая спортивная модель Nissan вызвала настоящий ажиотаж

Сокращение производства привело к дефициту спорткара.

Недорогой спорткар Nissan Z нравится покупателям. Для усиления своих позиций производитель подготовил новую машину для 2026 года. И этот автомобиль уже вызвал настоящий ажиотаж на рынке.

Подробности стали известны Motor1. Несмотря на то, что модель Nissan Z пользуется относительной популярностью в сравнении с ближайшими соперниками (вроде Toyota Supra), до модернизации компания переоценила спрос. Автомобилей произвели слишком много, что привело к накоплению машин на дилерских площадках.

Теперь Nissan намерен снизить тиражи производства, чтобы не повторять ошибок. Однако это привело к обратному эффекту – дефициту. В особенности это касается нового Nissan Z Nismo с механической коробкой передач, который многие очень ждали.

Эта модификация уже вызвала настоящий ажиотаж. Сообщается, что в дальнейшем компания будет производить Nissan Z Nismo с МКПП ограниченными партиями. Такой вариант добавили в линейку модели вместе с обновлением для 2026 года.

Над дизайном Nissan Z поработали очень аккуратно: все сводится к подправленным бамперам, расширенной палитре цветов кузова и стильным колесным дискам. Мощность Nissan Z не изменилась – 400 л.с., как и Nissan Z Nismo (420 сил).

