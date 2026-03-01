В Беларуси запретили еще три российских БАДа
Срочно проверьте свои аптечки.
В Беларуси запретили ввоз, хранение и продажу еще трех биологически активных добавок (БАДов) к пище российского производства. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Речь идёт о продукции компании ООО «Сапплемент Групп».
В список запрещённых отныне внесены:
«Vitamin A (Витамин А)»;
«Methyl B12 (Метилкобаламин B12)»;
«Folic acid (Фолиевая кислота)».
Специалисты установили, что в капсулах этих БАДов превышена допустимая суточная доза активных веществ. Именно это стало основанием для введения временных санитарных мер.
По данным специалистов, избыточный приём витаминов A и B12 может вызывать неприятные симптомы — головокружение, тошноту, кожные реакции.
Отдельное внимание — к фолиевой кислоте. Она необходима для правильного развития плода, особенно в первом триместре беременности. Однако чрезмерный приём может быть опасен для будущего ребенка.