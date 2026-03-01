В Беларуси запретили еще три российских БАДа 1.03.2026, 18:06

Срочно проверьте свои аптечки.

В Беларуси запретили ввоз, хранение и продажу еще трех биологически активных добавок (БАДов) к пище российского производства. Об этом сообщили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Речь идёт о продукции компании ООО «Сапплемент Групп».

В список запрещённых отныне внесены:

«Vitamin A (Витамин А)»;

«Methyl B12 (Метилкобаламин B12)»;

«Folic acid (Фолиевая кислота)».

Специалисты установили, что в капсулах этих БАДов превышена допустимая суточная доза активных веществ. Именно это стало основанием для введения временных санитарных мер.

По данным специалистов, избыточный приём витаминов A и B12 может вызывать неприятные симптомы — головокружение, тошноту, кожные реакции.

Отдельное внимание — к фолиевой кислоте. Она необходима для правильного развития плода, особенно в первом триместре беременности. Однако чрезмерный приём может быть опасен для будущего ребенка.

