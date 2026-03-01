Украинские операторы дронов уничтожили два танка армии РФ

Украинские операторы дронов уничтожили два танка армии РФ1
- 1.03.2026, 18:44
Удары нанесли бойцы подразделения «Феникс».
Операторы дронов подразделения «Феникс» ГПСУ беспилотных систем поразили 2 российских танка на Донецком направлении.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», несмотря на имеющуюся защиту на вражеской технике, украинские пилоты сначала обездвижили танки, а затем нанесли удары по машинному отделению и ходовой части.
После основных поражений бойцы осуществили завершающую серию попаданий, окончательно уничтожив тяжелую бронетехнику противника.
Кадрами боевой работы воины поделились в своем телеграм-канале.