закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские операторы дронов уничтожили два танка армии РФ

1
  • 1.03.2026, 18:44
Украинские операторы дронов уничтожили два танка армии РФ

Удары нанесли бойцы подразделения «Феникс».

Операторы дронов подразделения «Феникс» ГПСУ беспилотных систем поразили 2 российских танка на Донецком направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», несмотря на имеющуюся защиту на вражеской технике, украинские пилоты сначала обездвижили танки, а затем нанесли удары по машинному отделению и ходовой части.

После основных поражений бойцы осуществили завершающую серию попаданий, окончательно уничтожив тяжелую бронетехнику противника.

Кадрами боевой работы воины поделились в своем телеграм-канале.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип