Украинские операторы дронов уничтожили два танка армии РФ 1 1.03.2026, 18:44

Удары нанесли бойцы подразделения «Феникс».

Операторы дронов подразделения «Феникс» ГПСУ беспилотных систем поразили 2 российских танка на Донецком направлении.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», несмотря на имеющуюся защиту на вражеской технике, украинские пилоты сначала обездвижили танки, а затем нанесли удары по машинному отделению и ходовой части.

После основных поражений бойцы осуществили завершающую серию попаданий, окончательно уничтожив тяжелую бронетехнику противника.

Кадрами боевой работы воины поделились в своем телеграм-канале.

