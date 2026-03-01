В США запускают подземную АЭС 1.03.2026, 19:18

Deep Fission планирует разместить реактор на глубине 1,6 км.

Калифорнийский стартап Deep Fission, который планирует совершить революцию в атомной энергетике, закапывая реакторы на глубину более полутора километров, сделал важный шаг к реализации своего замысла. Компания подписала соглашение с Urenco USA на поставку низкообогащенного урана (LEU).

Топливо будут производить на заводе в Нью-Мексико. Оно обеспечит работу первых тестовых и демонстрационных запусков реактора типа «Gravity».

Это соглашение стало логическим продолжением недавнего привлечения инвестиций на сумму $80 млн, которые компания планирует направить на развитие сети питания для дата-центров с искусственным интеллектом и общих электросетей США, пишет Interesting Engineering.

Технология «Gravity» в корне отличается от привычных АЭС. Вместо того, чтобы строить гигантские и сверхдорогие защитные сооружения на поверхности, инженеры Deep Fission размещают малый модульный реактор (SMR) мощностью 15 МВт на дне узкой скважины глубиной 1,6 км.

На такой глубине водяной столб сам создает давление в 160 атмосфер, необходимое для работы реактора. Это позволяет отказаться от дорогостоящих корпусов высокого давления на поверхности.

Окружающие породы служат естественным щитом и сдерживающим барьером, что исключает потребность в наземных «мегаструктурах».

По оценкам компании, такой дизайн может сократить затраты на строительство на впечатляющие 80% по сравнению с традиционными атомными проектами.

Соглашение с Urenco позволяет Deep Fission ускорить участие в пилотном проекте Министерства энергетики США. Компания уже начала работы на площадке в штате Канзас и заявляет о наличии потенциальных заказов на 12,5 ГВт мощности в будущем.

Система является полностью модульной. Хотя одна скважина дает лишь 15 МВт, размещение 100 таких реакторов на одной площадке позволит генерировать 1,5 ГВт — этого достаточно для питания огромных промышленных хабов или массивов серверов ИИ, занимая при этом минимум места на земле.

По словам гендиректора компании Лиз Мюллер, обеспечение топливом — это ключевой этап, который позволяет превратить смелую технологическую идею в реальный коммерческий продукт, независимый от геополитических колебаний на рынке энергоресурсов.

