Женщине в минском кафе понадобилась помощь МЧС

Женщине в минском кафе понадобилась помощь МЧС2
- 1.03.2026, 19:26
- 1,260
Что с ней случилось?
Серьезный инцидент произошел с женщиной в столичном кафе, сообщили в пресс-службе МЧС. За помощью пришлось обратиться к спасателям. Проблему решили, но пострадавшую увезли в больницу.
В воскресенье, 1 марта, спасателей вызвали в столичное заведение по улице Веры Хоружей.
Пострадавшей оказалась работница кафе – ее правое предплечье зажало между валиками тестораскаточной машины.
Освободить руку удалось только при помощи бензореза и ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
На видео слышен взволнованный голос пострадавшей, ее рука выглядит красной и припухшей.
Женщину госпитализировали.