Женщине в минском кафе понадобилась помощь МЧС 2 1.03.2026, 19:26

1,260

Что с ней случилось?

Серьезный инцидент произошел с женщиной в столичном кафе, сообщили в пресс-службе МЧС. За помощью пришлось обратиться к спасателям. Проблему решили, но пострадавшую увезли в больницу.

В воскресенье, 1 марта, спасателей вызвали в столичное заведение по улице Веры Хоружей.

Пострадавшей оказалась работница кафе – ее правое предплечье зажало между валиками тестораскаточной машины.

Освободить руку удалось только при помощи бензореза и ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

На видео слышен взволнованный голос пострадавшей, ее рука выглядит красной и припухшей.

Женщину госпитализировали.

