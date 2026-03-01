закрыть
1 марта 2026, воскресенье
Украина выиграла «битву за зиму»

  • 1.03.2026, 19:36
Украина выиграла «битву за зиму»

Волонтер заявил о переломном моменте на фронте.

Россия проиграла «битву за зиму», Украина же ее выиграла, заявил глава фонда «Повернись живим», представитель Министерства обороны Украины в Наблюдательном совете Агентства оборонных закупок Тарас Чмут. По его словам, солнечный день постепенно становится длиннее и теплее. Украина продолжает борьбу за свободу и независимость.

«На фронте, впервые за многие месяцы, а может и годы, мы начали освобождать больше территорий, чем терять. Спасибо тем, кто держит фронт», — написал он в социальной сети Facebook.

Также Чмут поблагодарил силы противовоздушной обороны ВСУ, энергетиков, коммунальщиков, местную и центральную власть, а также каждому украинцу за стойкость.

