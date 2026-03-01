закрыть
1 марта 2026, воскресенье
Иран на собственном опыте узнал, что значит «дружба Путина»

  • 1.03.2026, 19:41
Кремль не пришел на помощь.

Иран стал очередным союзником России после Сирии и Венесуэлы, который на собственном опыте ощутил, что «дружба Путина» имеет свои пределы.

Как пишет Politico, в решающие моменты реакция Кремля на проблемы стран-союзников была крайне вялой. Так, в конце 2024 года сирийский президент Башар Асад узнал, что российская поддержка не гарантирует выживания его режима, когда повстанческие силы ворвались в Дамаск. Венесуэльский президент Николас Мадуро, находящийся в американской тюрьме с начала этого года, также не дождался появления Кремля в час нужды.

«А 28 февраля во время штурма Тегерана был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, и теперь Иран грозит стать очередным примером несоответствия между громкими заявлениями Кремля перед лицом американской гегемонии и реальным миром, где эта гегемония все чаще проявляется во всей красе», - отмечается в статье.

Только символическая поддержка

Еще прошлым летом, во время 12-дневной войны Ирана с Израилем, включавшей массированную атаку США на иранские ядерные объекты, высокопоставленные российские чиновники также выступили с заявлениями об осуждении, но не предприняли никаких действий.

В последующие месяцы Москва пыталась минимизировать ущерб. Она защищала право исламского режима на подавление протестов, а декабре Россия согласилась предоставить Тегерану современные переносные зенитные ракетные комплексы на сумму 500 миллионов евро. Москва также публично позиционировала себя как посредника между США и Ираном:

«Но когда в субботу дело дошло до решающего момента, о военной помощи Москвы Тегерану не было и речи».

В то же время, формально Россия и не обязана этого делать, указывает Politico. Хотя Россия и Иран в апреле 2025 года подписали договор о стратегическом партнерстве, он не включал пункт о взаимной обороне.

В чем заключается тактика Москвы

Неспособность России вмешаться в ситуацию в Иране, несомненно, наносит удар по репутации страны на мировой арене. Но это также может принести некоторые преимущества, отмечает Politico.

Москва будет надеяться отвлечь внимание от себя, подчеркнув неспособность Запада – и особенно США – соответствовать международным нормам. Это также, вероятно, укрепит жесткую позицию Кремля в отношении Украины.

И если переговоры о мире в Украине при посредничестве США провалятся, у Москвы будут готовы аргументы.

Фёдр Лукьянов, российский советник по внешней политике в Кремле, даже предположил, что события в Иране показывают, что дипломатия с Трампом была «совершенно бессмысленной». И, похоже, Москва надеется, что именно этот посыл дойдёт до её оставшихся союзников, а не её собственное бездействие, отмечает Politico.

