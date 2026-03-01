«Белавиа» отменила рейс в Тель-Авив 1.03.2026, 20:58

Фото: charter.org

Пустой самолет направят в Катар, чтобы вывезти белорусских туристов.

Рейс в Тель-Авив 5 марта отменен из-за закрытия неба над Израилем. Авиационные власти страны продлили запрет на полеты над территорией страны до 6 марта 2026 года в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Из-за этого национальный авиаперевозчик Беларуси вынужден отменить регулярный рейс В2 747/748 по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск, который был запланирован на 5 марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Белавиа».

Пассажирам предлагают два варианта:

оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения;

перенести дату вылета на более поздний срок.

Что касается чартерного рейса B29301 Минск — Доха (Катар), запланированного на 2 марта, он будет выполнен без пассажиров, по согласованию с туроператором. Обратным рейсом B29302 Доха — Минск авиакомпания вместе с заказчиком намерены вывезти белорусских туристов, которые уже находятся в Дохе и ждут возможности вернуться домой.

Компания предупреждает, что ситуация остается нестабильной и информация, актуальная на сегодняшний день, может измениться из-за ограничений на полеты на Ближнем Востоке. Пассажиров просят самостоятельно следить за статусом своих рейсов на официальном сайте «Белавиа».

