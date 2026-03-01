закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белавиа» отменила рейс в Тель-Авив

  • 1.03.2026, 20:58
«Белавиа» отменила рейс в Тель-Авив
Фото: charter.org

Пустой самолет направят в Катар, чтобы вывезти белорусских туристов.

Рейс в Тель-Авив 5 марта отменен из-за закрытия неба над Израилем. Авиационные власти страны продлили запрет на полеты над территорией страны до 6 марта 2026 года в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Из-за этого национальный авиаперевозчик Беларуси вынужден отменить регулярный рейс В2 747/748 по маршруту Минск — Тель-Авив — Минск, который был запланирован на 5 марта. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Белавиа».

Пассажирам предлагают два варианта:

оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения;

перенести дату вылета на более поздний срок.

Что касается чартерного рейса B29301 Минск — Доха (Катар), запланированного на 2 марта, он будет выполнен без пассажиров, по согласованию с туроператором. Обратным рейсом B29302 Доха — Минск авиакомпания вместе с заказчиком намерены вывезти белорусских туристов, которые уже находятся в Дохе и ждут возможности вернуться домой.

Компания предупреждает, что ситуация остается нестабильной и информация, актуальная на сегодняшний день, может измениться из-за ограничений на полеты на Ближнем Востоке. Пассажиров просят самостоятельно следить за статусом своих рейсов на официальном сайте «Белавиа».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип