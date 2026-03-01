К Беларуси движется холодный фронт циклона 1.03.2026, 21:09

1,496

Какую погоду он принесет?

К западным границам Беларуси подошел, как видно со спутника, размытый холодный фронт циклона, центр которого «Н» сейчас над Финляндией. Фронт в течение ночи продолжит двигаться на восток, вглубь нашей страны, однако, кроме увеличения облачности он ничего с собой не принесет.

За фронтом на нашу территорию начнет поступать чуть более прохладный воздух из р-на Балтийского моря. Завтра по-прежнему тепло, но на два–четыре градуса будет холоднее. Максимальные температуры днём: на севере +2..+5°, в центре +6..+8°, по югу до +10°.

К вечеру северо-восточная часть Беларуси окажется в тыловой части вышеупомянутого циклона «Н», который к этому времени переместится в р-н Нижнего Новгорода, РФ. Здесь вечером и в ночь на вторник возможны осадки в виде мокрого снега при температуре -1..+1°.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com