Израиль проводит масштабную мобилизацию 1 1.03.2026, 21:14

В армию призывают 100 тысяч резервистов.

Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов из-за обострения конфликта с Ираном. Такое решение приняли для укрепления обороноспособности на нескольких фронтах одновременно.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Усиление стратегических направлений

По данным военных, наземные подразделения были срочно усилены на всех критических участках - на границах с Сирией и Ливаном, в секторе Газа, а также на Западном берегу реки Иордан.

Особое внимание уделено защите тыла. Командование тыла уже мобилизовало 20 000 резервистов.

Их основная специализация - проведение поисково-спасательных работ в случае обстрелов.

Дополнительные меры безопасности

Кроме сухопутных войск, значительное подкрепление получили и другие рода войск:

Военно-воздушные силы (ВВС);

Военно-морские силы (ВМС);

Управление военной разведки.

В ЦАХАЛ заверили, что все мобилизованные будут обеспечены необходимой логистикой и средствами для выполнения боевых задач в кратчайшие сроки.

