Одна мелочь превратит яичницу в ресторанное блюдо
- 1.03.2026, 21:25
Коронная хитрость опытных кулинаров.
Один из способов сделать блюдо воздушным — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя.
Скрэмбл (яичница-болтунья) кажется элементарным завтраком, однако добиться нежной текстуры не так просто.
При нагревании белок быстро «сворачивается», теряет влагу — и вместо мягких кремовых яиц легко получить сухую и плотную массу, пишет Express.
Именно поэтому приготовление болтуньи часто считают базовым, но показательным кулинарным навыком.
Один из способов сделать ее воздушной — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя или пищевой соды. Щелочная среда замедляет чрезмерное уплотнение белка, благодаря чему масса остается мягкой и не превращается в «резину». Кроме того, при нагревании образуются крошечные пузырьки воздуха — они делают текстуру более пышной.
В результате яйца получаются нежными, влажными и буквально тают во рту — почти как в ресторане.
Что понадобится:
2–3 крупных яйца;
небольшой кусочек сливочного масла;
щепотка разрыхлителя (примерно 1/8 чайной ложки);
черный перец;
1 столовая ложка молока или сливок (по желанию);
мелко нарезанный шалот (по желанию);
Важно не переборщить ни с жидкостью, ни с разрыхлителем: избыток может испортить вкус и текстуру.
Как готовить:
— Разбейте яйца в миску, добавьте разрыхлитель и, при желании, немного молока или сливок.
— Взбивайте не менее 30 секунд до однородности и легкой пены — это обеспечит равномерную структуру.
— Растопите масло на слабом огне.
— Вылейте яичную смесь на сковороду и дайте ей слегка схватиться несколько секунд, затем аккуратно перемешивайте, собирая массу к центру.
— Снимите с огня, когда образуются мягкие нежные сгустки — остаточное тепло доведет блюдо до готовности.
Такой способ позволяет сохранить сочность и получить легкий, кремовый скрэмбл без лишних усилий.