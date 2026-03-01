Одна мелочь превратит яичницу в ресторанное блюдо 1.03.2026, 21:25

Коронная хитрость опытных кулинаров.

Один из способов сделать блюдо воздушным — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя.

Скрэмбл (яичница-болтунья) кажется элементарным завтраком, однако добиться нежной текстуры не так просто.

При нагревании белок быстро «сворачивается», теряет влагу — и вместо мягких кремовых яиц легко получить сухую и плотную массу, пишет Express.

Именно поэтому приготовление болтуньи часто считают базовым, но показательным кулинарным навыком.

Один из способов сделать ее воздушной — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя или пищевой соды. Щелочная среда замедляет чрезмерное уплотнение белка, благодаря чему масса остается мягкой и не превращается в «резину». Кроме того, при нагревании образуются крошечные пузырьки воздуха — они делают текстуру более пышной.

В результате яйца получаются нежными, влажными и буквально тают во рту — почти как в ресторане.

Что понадобится:

2–3 крупных яйца;

небольшой кусочек сливочного масла;

щепотка разрыхлителя (примерно 1/8 чайной ложки);

черный перец;

1 столовая ложка молока или сливок (по желанию);

мелко нарезанный шалот (по желанию);

Важно не переборщить ни с жидкостью, ни с разрыхлителем: избыток может испортить вкус и текстуру.

Как готовить:

— Разбейте яйца в миску, добавьте разрыхлитель и, при желании, немного молока или сливок.

— Взбивайте не менее 30 секунд до однородности и легкой пены — это обеспечит равномерную структуру.

— Растопите масло на слабом огне.

— Вылейте яичную смесь на сковороду и дайте ей слегка схватиться несколько секунд, затем аккуратно перемешивайте, собирая массу к центру.

— Снимите с огня, когда образуются мягкие нежные сгустки — остаточное тепло доведет блюдо до готовности.

Такой способ позволяет сохранить сочность и получить легкий, кремовый скрэмбл без лишних усилий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com