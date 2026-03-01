закрыть
1 марта 2026, воскресенье, 21:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Одна мелочь превратит яичницу в ресторанное блюдо

  • 1.03.2026, 21:25
Одна мелочь превратит яичницу в ресторанное блюдо

Коронная хитрость опытных кулинаров.

Один из способов сделать блюдо воздушным — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя.

Скрэмбл (яичница-болтунья) кажется элементарным завтраком, однако добиться нежной текстуры не так просто.

При нагревании белок быстро «сворачивается», теряет влагу — и вместо мягких кремовых яиц легко получить сухую и плотную массу, пишет Express.

Именно поэтому приготовление болтуньи часто считают базовым, но показательным кулинарным навыком.

Один из способов сделать ее воздушной — хорошо взбить яйца перед жаркой и добавить к смеси совсем немного разрыхлителя или пищевой соды. Щелочная среда замедляет чрезмерное уплотнение белка, благодаря чему масса остается мягкой и не превращается в «резину». Кроме того, при нагревании образуются крошечные пузырьки воздуха — они делают текстуру более пышной.

В результате яйца получаются нежными, влажными и буквально тают во рту — почти как в ресторане.

Что понадобится:

2–3 крупных яйца;

небольшой кусочек сливочного масла;

щепотка разрыхлителя (примерно 1/8 чайной ложки);

черный перец;

1 столовая ложка молока или сливок (по желанию);

мелко нарезанный шалот (по желанию);

Важно не переборщить ни с жидкостью, ни с разрыхлителем: избыток может испортить вкус и текстуру.

Как готовить:

— Разбейте яйца в миску, добавьте разрыхлитель и, при желании, немного молока или сливок.

— Взбивайте не менее 30 секунд до однородности и легкой пены — это обеспечит равномерную структуру.

— Растопите масло на слабом огне.

— Вылейте яичную смесь на сковороду и дайте ей слегка схватиться несколько секунд, затем аккуратно перемешивайте, собирая массу к центру.

— Снимите с огня, когда образуются мягкие нежные сгустки — остаточное тепло доведет блюдо до готовности.

Такой способ позволяет сохранить сочность и получить легкий, кремовый скрэмбл без лишних усилий.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип