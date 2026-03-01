В Жабинковском районе в гибели рыбы обвинили рыбаков 2 1.03.2026, 22:11

2,574

Поводом для проверки стали видеозаписи в соцсетях.

В Жабинковском районе природоохранные службы установили причину гибели рыбы на водоемах бывших торфоразработок в Озятском сельсовете.

Поводом для проверки стали видеозаписи, опубликованные в одной из социальных сетей.

Как сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, специалисты совместно с районной инспекцией природных ресурсов обследовали водоемы после появления сообщений о массовой гибели рыбы.

По итогам проверки установлено, что причиной стали действия рыбаков. При дефиците кислорода рыба поднималась к поверхности воды, где ее вылавливали сачками. При этом, по данным инспекции, забирали в основном крупные экземпляры, а мелкую рыбу вместе с водорослями оставляли на льду, что приводило к ее гибели. Предполагается, что такие действия могли совершаться в темное время суток — на месте были обнаружены оставленные крупные особи.

В природоохранных службах подчеркнули, что подобные действия наносят ущерб экосистеме водоемов и нарушают требования законодательства. За нарушение правил рыболовства предусмотрена ответственность. Контроль за ситуацией обещают усилить.

В то же время специалисты отмечают, что на открытой воде признаков предзамора сейчас не зафиксировано. Рыба не поднимается к поверхности, что свидетельствует о нормализации уровня кислорода. Однако при резких перепадах температуры риск замора сохраняется.

