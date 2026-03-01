закрыть
Израиль заявил о ликвидации верхушки иранской «оси террора»

  • 1.03.2026, 23:28
  • 2,068
Израиль заявил о ликвидации верхушки иранской «оси террора»

Опубликован список руководителей КСИР, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов.

Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской «оси террора». Армия обороны Израиля обнародовала перечень лиц, которых, по ее данным, уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.

Информацию распространила Армия обороны Израиля. В сообщении ЦАХАЛ указал имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, Хезболлы и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.

В перечне, который обнародовал ЦАХАЛ, указаны:

Али Хаменеи – Верховный лидер Ирана

Абдул-Рахим Мусави – Начальник штаба Ирана

Мохаммад Хоссейн Багери – Бывший начальник штаба Ирана

Хоссейн Салами – Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Голам Али Рашид – Командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия (Чрезвычайное командование)

Амир Али Хаджизаде – Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции

Хоссейн Махдави – Командующий сирийско-ливанского корпуса сил «Кудс»

Мухаммед Синвар – Командующий военным крылом ХАМАС

Яхья Синвар – Лидер террористической организации ХАМАС

Али Кархи – Командующий Южным фронтом террористической организации «Хезболла»

Ибрагим Акил – Руководитель оперативного подразделения «Хезболлы» и командующий силами «Радван»

Фуад Шукр – Высший военный командующий «Хезболлы»

Хассан Насралла – Лидер террористической организации «Хезболла»

Мухаммед Дейф – Глава военного крыла террористической организации ХАМАС

Мухаммед Аль-Гамари – Начальник штаба вооруженных сил террористического режима хуситов

В ЦАХАЛ подчеркнули, что речь идет о представителях так называемой «оси террора», которая, по оценке израильской стороны, координируется Ираном и охватывает несколько группировок в регионе.

