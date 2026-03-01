Израиль заявил о ликвидации верхушки иранской «оси террора»
- 1.03.2026, 23:28
- 2,068
Опубликован список руководителей КСИР, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов.
Израиль заявил о ликвидации почти всех высокопоставленных чиновников так называемой иранской «оси террора». Армия обороны Израиля обнародовала перечень лиц, которых, по ее данным, уничтожили во время операций против Ирана и связанных с ним группировок.
Информацию распространила Армия обороны Израиля. В сообщении ЦАХАЛ указал имена руководителей Ирана, Корпуса стражей исламской революции, ХАМАС, Хезболлы и хуситов. Военные заявили, что эти лица играли ключевую роль в координации действий против Израиля.
В перечне, который обнародовал ЦАХАЛ, указаны:
Али Хаменеи – Верховный лидер Ирана
Абдул-Рахим Мусави – Начальник штаба Ирана
Мохаммад Хоссейн Багери – Бывший начальник штаба Ирана
Хоссейн Салами – Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Голам Али Рашид – Командующий Центральным штабом Хатам аль-Анбия (Чрезвычайное командование)
Амир Али Хаджизаде – Командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции
Хоссейн Махдави – Командующий сирийско-ливанского корпуса сил «Кудс»
Мухаммед Синвар – Командующий военным крылом ХАМАС
Яхья Синвар – Лидер террористической организации ХАМАС
Али Кархи – Командующий Южным фронтом террористической организации «Хезболла»
Ибрагим Акил – Руководитель оперативного подразделения «Хезболлы» и командующий силами «Радван»
Фуад Шукр – Высший военный командующий «Хезболлы»
Хассан Насралла – Лидер террористической организации «Хезболла»
Мухаммед Дейф – Глава военного крыла террористической организации ХАМАС
Мухаммед Аль-Гамари – Начальник штаба вооруженных сил террористического режима хуситов
В ЦАХАЛ подчеркнули, что речь идет о представителях так называемой «оси террора», которая, по оценке израильской стороны, координируется Ираном и охватывает несколько группировок в регионе.