В Абу-Даби в результате иранских атак повреждено здание посольства Эстонии 1.03.2026, 23:07

По ОАЭ выпущены сотни ракет и дронов.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби был поврежден комплекс многоэтажек, где расположено посольство Эстонии. Об этом сообщил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна в воскресенье, 1 марта.

«Мы также получили информацию о том, что комплекс многоэтажек в Абу-Даби, где расположено посольство Эстонии, был поражен. К счастью, персонал посольства в порядке», — написал Цахкна в Facebook.

Он отметил, что во всем регионе Ближнего Востока все еще существует большая угроза ракетного удара. Иран продолжает масштабные атаки на некоторые страны Персидского залива.

Министр иностранных дел Эстонии призвал граждан своей страны сохранять спокойствие и подчеркнул, что ведомство работает круглосуточно, чтобы оказывать помощь.

«Я прошу граждан Эстонии сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Министерство иностранных дел круглосуточно работает над тем, чтобы помочь нашим гражданам, и мы делаем все возможное, чтобы эстонцы, которые путешествуют, смогли вернуться домой при первой же возможности. Мы также находимся в постоянном контакте с другими странами, чтобы в случае необходимости организовать эвакуационные рейсы», — отметил Цахкна.

по Объединенным Арабским Эмиратам 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены, а 13 упали в морские воды. Также были уничтожены две крылатые ракеты.

Кроме этого, по ОАЭ был запущен 541 дрон, 506 из которых Воздушные силы страны перехватили и уничтожили, а 35 упали на территорию страны, нанеся материальный ущерб.

В оборонном ведомстве сообщили, что в результате атак погибли три человека — граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. Также 58 человек получили легкие ранения.

Также BBC писало, что 1 марта Иран нанес удар по аэропортам Дубая и Абу-Даби, в результате чего погиб один человек и еще 11 получили ранения.

