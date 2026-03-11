Зеленский: Украина теперь имеет «карты» 8 11.03.2026, 8:07

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Владимир Зеленский

И это поняли все.

Президент Владимир Зеленский заявил, что обращение США именно к Украине с просьбой помочь на Ближнем Востоке говорит о том, что у Киева «есть карты».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства ирландскому блогеру Кейлину Робертсону.

В ходе беседы ведущий отметил, что США обратились за помощью на Ближнем Востоке именно к Украине, а не к Франции или Германии. Более того, Вашингтон отклонил предложение использовать британский авианосец.

По этой причине Робертсон спросил у Зеленского, что он чувствует.

«Хорошее чувство. Сейчас это благодаря нашим солдатам - замечательным, замечательным людям, и множеству разных производств, которые мы развивали с самого начала войны. Теперь у нас высокий уровень», - ответил президент.

На уточняющий вопрос, есть ли теперь у Украины «карты», глава государства сказал, что они и раньше были, просто Киев их не показывал.

«Думаю, да... У нас было, как у хорошего игрока. Можно иметь хорошие карты, но важно не показывать всем, что они есть. Думаю, год назад (карты - ред.) у нас тоже были, но мы их не показывали. Но теперь все понимают, что они есть», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 28 февраля 2025 года между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским произошла ссора в Белом доме.

"Вы теперь не в правильной позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы - не в надлежащих условиях. У вас нет на руках нужных карт", - говорил тогда президент США.

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