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Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану

  • 11.03.2026, 8:25
  • 4,056
Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану

И заявил о летящих к себе иранских ракетах.

Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану и заявил о летящих к себе иранских ракетах. Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Но Израиль не собирается сдаваться и начинает вторую волну нападения.

Об этом сообщает Центральное командование ЦАХАЛ.

Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля.

«Системы обороны работают для перехвата угрозы. В последние несколько минут Командование тыла направило предупреждение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах», - говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ написали, что израильтянам настоятельно рекомендуется действовать ответственно и следовать инструкциям - это спасает жизни.

«После получения предупреждения населению предписывается уйти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления», - добавили в Командовании.

При этом покидать охраняемую зону разрешено только после получения четких указаний.

«Населению настоятельно рекомендуется продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла», - подытожили в израильской армии.

В Силах обороны Израиля заявили, что параллельно с ударами по Ирану ЦАХАЛ приступил к серии ударов по Бейруту.

В частности, в израильской армии отметили удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Дахия, Бейрут.

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