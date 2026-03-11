Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану
- 11.03.2026, 8:25
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И заявил о летящих к себе иранских ракетах.
Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану и заявил о летящих к себе иранских ракетах. Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Но Израиль не собирается сдаваться и начинает вторую волну нападения.
Об этом сообщает Центральное командование ЦАХАЛ.
Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля.
«Системы обороны работают для перехвата угрозы. В последние несколько минут Командование тыла направило предупреждение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах», - говорится в сообщении.
Также в ЦАХАЛ написали, что израильтянам настоятельно рекомендуется действовать ответственно и следовать инструкциям - это спасает жизни.
«После получения предупреждения населению предписывается уйти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления», - добавили в Командовании.
При этом покидать охраняемую зону разрешено только после получения четких указаний.
«Населению настоятельно рекомендуется продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла», - подытожили в израильской армии.
В Силах обороны Израиля заявили, что параллельно с ударами по Ирану ЦАХАЛ приступил к серии ударов по Бейруту.
В частности, в израильской армии отметили удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Дахия, Бейрут.