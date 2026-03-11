Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану 11.03.2026, 8:25

4,056

И заявил о летящих к себе иранских ракетах.

Израиль приступил ко второй волне ударов по Тегерану и заявил о летящих к себе иранских ракетах. Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Но Израиль не собирается сдаваться и начинает вторую волну нападения.

Об этом сообщает Центральное командование ЦАХАЛ.

Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля.

«Системы обороны работают для перехвата угрозы. В последние несколько минут Командование тыла направило предупреждение непосредственно на мобильные телефоны в соответствующих районах», - говорится в сообщении.

Также в ЦАХАЛ написали, что израильтянам настоятельно рекомендуется действовать ответственно и следовать инструкциям - это спасает жизни.

«После получения предупреждения населению предписывается уйти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления», - добавили в Командовании.

При этом покидать охраняемую зону разрешено только после получения четких указаний.

«Населению настоятельно рекомендуется продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла», - подытожили в израильской армии.

В Силах обороны Израиля заявили, что параллельно с ударами по Ирану ЦАХАЛ приступил к серии ударов по Бейруту.

В частности, в израильской армии отметили удары по инфраструктуре «Хезболлы» в районе Дахия, Бейрут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com