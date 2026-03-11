«Бюджет порван в клочья» 3 11.03.2026, 8:35

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Минфин России отчитался о «дыре» в казне.

Обвал сырьевой ренты и замедление экономики продолжают «съедать» доходы российского бюджета, которому в этому году предстоит потратить каждый третий рубль на армию и войну.

По итогам января-февраля федеральная казна получила 3,449 трлн рублей дефицита — почти в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее, отчитался Минфин России.

Нефтегазовые доходы схлопнулись вдвое (до 826 млрд рублей) после падения цен на российкскую нефть и вынужденного сокращения добычи нефтяными компаниями. Несырьевые поступления выросли лишь на 4,1% (до 3,94 трлн рублей), а в реальном выражении — с учетом инфляции — сократились на 1,6%.

В результате бюджет потратил почти вдвое больше, чем собрал в виде налогов — 8,21 трлн рублей против 4,76 трлн. А его дефицит за два месяца вплотную приблизился к плану на весь год (3,78 трлн рублей).

«С начала года прошло всего два месяца, а бюджет уже порван в клочья», — констатирует Александр Коляндр, старший научный сотрудник Center for European Policy Analysis (CEPA). Несмотря на повышение НДС и налогов на малый бизнес, власти уже в феврале признали, что выполнить все бюджетные обязательства в этом году будет невозможно — об этом свидетельствуют планы изменить бюджетное правило, указывает Коляндр.

Речь идет о том, чтобы снизить планку цены на нефть, при которой на покрытие бюджетных дыр используется истощенный Фонд национального благосостояния, что одновременно приведет к секвестру части расходов. С учетом того, что сокращение военных трат нереально, «под нож», скорее всего, пойдет финансирование уже стагнирующей гражданской экономики, отмечает Коляндр.

Война в Иране, на короткое время поднявшая цену нефти Brent выше $100 за баррель, может помочь российскому бюджету, хотя все зависит от того, как долго будет продолжаться конфликт, указывает Петрас Катинас, эксперт Royal United Services Institute в Лондоне. Если все закончится через несколько недель, то эффект будет минимальным, если же война затянется, то российская экономика может получить более существенные вливания, рассуждает Катинас.

«Если цены на нефть не останутся высокими надолго, а рубль не ослабеет, бюджетные проблемы Кремля никуда не денутся», — согласен Коляндр. Расчет собрать больше денег с несырьевой экономики вряд ли оправдаются, предупреждает он, ведь правительство готовится снизить и без того плачевный прогноз роста на текущий год — с 1,3% — до 0,7-1%.

Дополнительная нефтяная выручка от войны в Иране, вероятнее всего, будет направлена на финансирование войны с Украиной, считает Джейм Хендерсон из Oxford Institute for Energy Studies. «Никто не удивится, если в результате этого военные расходы увеличатся, — говорит он. — Будет больше денег, а значит, по умолчанию, больше денег будет выделено на военные нужды. Это, безусловно, нежелательное последствие».

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