Зеленский допустил скорое начало Третьей мировой войны 9 11.03.2026, 8:43

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Владимир Зеленский

Из-за сотрудничества России и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью мировую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью

По словам президента, украинская разведка фиксирует российские детали в дронах «Шахед», которые применяются в войне. Также еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.

Президент Украины предупредил, что эскалация может иметь глобальные последствия.

«Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне», - сказал президент Украины.

Он добавил, что ситуация может резко обостриться, если конфликт не будет остановлен в ближайшее время.

«Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну», - добавил Зеленский.

Как известно, Иран активно использует ударные дроны собственного производства «Шахед», с которыми даже США трудно бороться.

Поэтому США обратились к Украине за помощью - предоставить специалистов по борьбе с «Шахедами» и президент Владимир Зеленский откликнулся.

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