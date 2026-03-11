Зеленский допустил скорое начало Третьей мировой войны

Зеленский допустил скорое начало Третьей мировой войны9
- 11.03.2026, 8:43
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Из-за сотрудничества России и Ирана.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью мировую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество России и Ирана в производстве дронов представляет серьезную угрозу для всего мира и может спровоцировать Третью
По словам президента, украинская разведка фиксирует российские детали в дронах «Шахед», которые применяются в войне. Также еще в начале полномасштабного вторжения Москва активно использовала иранское оружие против Украины, а теперь Иран применяет подобные технологии в конфликтах на Ближнем Востоке и атакует американские базы.
Президент Украины предупредил, что эскалация может иметь глобальные последствия.
«Это самый большой риск, который мир имеет сегодня. Если войну на Ближнем Востоке не остановить, это может привести к долгой войне или даже мировой войне», - сказал президент Украины.
Он добавил, что ситуация может резко обостриться, если конфликт не будет остановлен в ближайшее время.
«Я не вижу коротких операций. Если это не остановится до осени, это может перерасти в долговременную войну», - добавил Зеленский.
Как известно, Иран активно использует ударные дроны собственного производства «Шахед», с которыми даже США трудно бороться.
Поэтому США обратились к Украине за помощью - предоставить специалистов по борьбе с «Шахедами» и президент Владимир Зеленский откликнулся.