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Назван напиток, который эффективно убирает жир в талии

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  • 11.03.2026, 9:11
  • 13,856
Назван напиток, который эффективно убирает жир в талии

Его употребление также положительно сказывается на нервной системе.

Если хотите подкорректировать фигуру, нужно соблюдать здоровое питание и заниматься спортом. Однако есть напиток, который поможет вам быстрее добиться результата, пишет ТСН.

Плоский живот можно достичь с помощью горячего мятного чая. В нем низкое содержание калорий, но множество витаминов и полезных веществ, которые снижают аппетит и улучшают обмен веществ в организме.

Эфирные масла мяты стимулируют выработку желчи, в результате пищеварение ускоряется. А еще, по данным экспертов, мятный чай оказывает противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие.

Его употребление также положительно сказывается на нервной системе, потому что эффективно избавляет от стресса и усталости. Также напиток поможет совладать со спазмами.

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