Назван напиток, который эффективно убирает жир в талии

Назван напиток, который эффективно убирает жир в талии6
- 11.03.2026, 9:11
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Его употребление также положительно сказывается на нервной системе.
Если хотите подкорректировать фигуру, нужно соблюдать здоровое питание и заниматься спортом. Однако есть напиток, который поможет вам быстрее добиться результата, пишет ТСН.
Плоский живот можно достичь с помощью горячего мятного чая. В нем низкое содержание калорий, но множество витаминов и полезных веществ, которые снижают аппетит и улучшают обмен веществ в организме.
Эфирные масла мяты стимулируют выработку желчи, в результате пищеварение ускоряется. А еще, по данным экспертов, мятный чай оказывает противовирусное, антибактериальное и противовоспалительное действие.
Его употребление также положительно сказывается на нервной системе, потому что эффективно избавляет от стресса и усталости. Также напиток поможет совладать со спазмами.