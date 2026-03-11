Путин стремительно «прожигает» деньги 7 11.03.2026, 9:30

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За два месяца дефицит бюджета РФ практически достиг годового плана.

Экономика РФ к концу 4-го года войны столкнулась с серьезным бюджетным дисбалансом. По итогам января и февраля 2026 года дефицит федерального бюджета достиг 3,449 триллиона рублей. Это почти та сумма, которые власти РФ закладывали на весь год.

Внимание на это обратил системный аналитик, блогер Евгений Истребин, проанализировавший официальную финансовую статистику.

Правительство РФ закладывало годовой дефицит в 3,786 триллиона рублей. Сегодня, спустя первые 2 месяца, этот лимит уже исчерпан на 91 %. В феврале доходы российского бюджета составили 2,405 триллиона рублей, что на 10 % меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Наиболее заметное падение зафиксировано в нефтегазовом секторе. Поступления от экспорта нефти и газа в феврале составили 432,3 миллиарда рублей, что на 44 % меньше, чем годом ранее. В то же время ненефтегазовые доходы составили 1,973 триллиона рублей, увеличившись примерно на 4 %.

При этом расходы федерального бюджета в феврале продолжили расти. Они достигли 4,136 триллиона рублей, что на 14 % больше по сравнению с февралем прошлого года. В результате месячный дефицит составил 1,731 триллиона рублей.

Для сравнения: в феврале 2025 года он находился на уровне около 0,95 триллиона рублей. Если рассматривать суммарные показатели за январь и февраль 2026 года, картина выглядит еще более тревожно для россиян. Доходы бюджета за этот период составили 4,767 триллиона рублей, что на 10,8 % ниже прошлогодних значений. Нефтегазовые поступления сократились особенно резко — до 826 миллиардов рублей, потеряв почти 47 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ненефтегазовые доходы достигли 3,942 триллиона рублей, увеличившись примерно на 4 %. Одновременно с падением доходов государственные расходы продолжили расти. За первые два месяца 2026 года они достигли 8,216 триллиона рублей, что на 5,8 % больше, чем год назад.

В итоге дефицит бюджета за этот период составил 3,449 триллиона рублей против 2,416 триллиона рублей годом ранее.

Таким образом, на фоне сокращения поступлений и увеличения расходов дефицит российской казны за февраль практически удвоился по сравнению с прошлогодним показателем.

Столь стремительное наращивание бюджетного разрыва создает дополнительное давление на финансовую систему страны.

Нынешние финансовые проблемы России напрямую связаны с полномасштабной войной против Украины, которая продолжается уже более четырех лет.

С начала вторжения в феврале 2022 года Кремль значительно увеличил военные расходы, направляя триллионы рублей на производство вооружений, содержание армии и поддержку оборонной промышленности.

Именно рост военных затрат стал одним из ключевых факторов давления на бюджет. По оценкам экономистов, значительная часть государственных средств сейчас уходит на финансирование боевых действий, что усиливает дефицит и сокращает возможности для развития гражданской экономики агрессора.

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