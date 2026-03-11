Белорус предложил отдать абсолютно бесплатно дом «со всеми комплектующими» 3 11.03.2026, 9:41

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В чем подвох?

Отдать даром старый деревенский дом предложил любому желающему пользователь Threads под ником Oleg. Главное условие — самовывоз. Комментаторы в соцсети посчитали, в какую сумму обойдутся работы по разбору сруба, и обвинили автора поста в попытке «бесплатно избавиться от хлама», пишет «Зеркало».

«Сила Threads приди. Минск и окраины. Отдам бесплатно дом, далее — сруб. Со всеми комплектующими: окна, крыша, двери. Абсолютно бесплатно. Возможно, на дрова, возможно, для перевозки в новое место. Главное условие — приехать, разобрать, увести», — открыл несколькими предложениями портал в ад пользователь Oleg.

Публикация белоруса за сутки собрала более 90 тысяч просмотров и свыше 180 комментариев. Одни участники дискуссии обратили внимание на то, что возможным мотивом такой щедрости стала дороговизна работ по разборке и утилизации старого сруба.

«В вашем доме (который в качестве строения никому не нужен) около 15 м. куб дров это примерно 750 рублей. Но за эти деньги привезут чистые колотые дрова без стекла, шифера, гвоздей и краски. Я так понимаю что эта идея возникла из-за того что узнали стоимость разборки и вывоза строений?» — написал пользователь oa.sava.

«Т.е. кто-то должен вам бесплатно разобрать это гнилье и вывезти?» — удивился konradwallenrode.

«И после себя двор подмести», — поддержал предыдущий комментарий пользователь alcobard.

«5000 рублей разобрать и вывезти. Это около десяти двадцатитонников, пять человек на разборе, три дня работы. Готовьте денюшки», — поделился своими подсчетами m00duck.

«Тут не силу Threads нужно призывать, а отбитых людей, кто не умеет считать деньги. Это ж полным дебилом нужно быть, чтобы этот хлам забрать… Демонтаж + перевозка + распиловка — по себестоимости будет не меньше 2−3 тысяч рублей. А за эти деньги можно без гнилья в виде старого шифера и гвоздей купить замечательные дрова (колотые причем), которых хватит на 2−3 года», — отметила irinkarp1.

«Дам совет как человек, который прошел это. Демонтаж и вывоз дорого! Советую все, что можно, продать. Шифер, окна и т.д. и т.п. демонтировать и на „Куфар“. Все остальное — тракторы, ройте в конце огорода яму и туда все. Делайте насып хороший», — рассказал о своем опыте rkbelarus.

Но были и те, кто, то ли искренне, то ли в шутку, удивился потоку негативных комментариев.

«Какие люди у нас зас***шиеся, человек предложил вариант, все на него накинулись», — написал maratvins.

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