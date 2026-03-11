СМИ: Сын Хаменеи находится в критическом состоянии 11.03.2026, 10:19

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Моджтаба Хаменеи

Аятолла мог быть госпитализирован в тегеранскую больницу «Сина».

В политических кругах, связанных с Исламской Республикой Иран, распространяется информация о состоянии здоровья новоиспеченного лидера страны. Бывший ведущий иранского государственного телевидения Хасан Карами выступил с утверждением, что Моджтаба Хаменеи, официально занявший пост верховного лидера, находится в критическом состоянии, пишет cursorinfo.co.il.

По его словам, аятолла госпитализирован в тегеранскую больницу «Сина», где врачи поддерживают его жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Картина, нарисованная Карами, выглядит крайне мрачно для иранского режима. Сообщается, что Моджтаба Хаменеи полностью изолирован от реальности. Он не только не осознает факт своего назначения на высшую должность в стране, но и не подозревает о трагических событиях, развернувшихся вокруг его семьи.

Согласно заявлению Карами, верховный лидер не знает о начале войны и о том, что несколько членов его семьи погибли в результате недавних бомбардировок. Таким образом, человек, формально возглавляющий страну в момент острейшего военного кризиса, физически не способен воспринимать информацию или отдавать приказы. В соцсетях называют нынешнюю верхушку режима аятолл «живым трупом», который лишь формально занимает место на политическом олимпе.

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