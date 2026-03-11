Рыженков подставил Лукашенко на «ближней» и «дальней» дуге 17 Марк Дзюба, «Салідарнасць»

11.03.2026, 10:33

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Максим Рыженков

МИД диктатора уперся в стену.

Министр иностранных дел Максим Рыженков напомнил о себе, попав 9 марта на прием к правителю и дав интервью госТВ. Однако за его пафосными заявлениями скрывается отсутствие заметных результатов работы.

Рыженков почти 8 лет работал первым замглавы администрации правителя, но повышения не дождался. Вместо этого летом 2024-го Александр Лукашенко отправил его «встряхивать МИД».

Наблюдатели характеризовали чиновника как напористого и амбициозного. Чем же Рыженков отметился на посту министра за прошедшее время?

Отношения с ЕС: новые скандалы

После назначения Рыженкова в МИД Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 35 европейских государств, а министр предложил Польше и Литве перезагрузить отношения. Но заметного сдвига не произошло. Наоборот, осенью 2025-го дошло до того, что границу с Беларусью на некоторое время сначала закрыла Польша, а затем и Литва.

Рыженков за прошедшее время запомнился не в последнюю очередь одиозными заявлениями в адрес стран Евросоюза — при отсутствии желаемых результатов он словно срывается на крик.

На этом фоне минувшей осенью появилось сообщение Reuters, что возобновить отношения с ЕС по поручению Лукашенко пытается не глава МИД, а посол Беларуси в Ватикане Юрий Амбразевич.

Отношения с США: перезагрузка без Рыженкова

А вот в отношениях режима с Соединенным Штатами после избрания президентом Дональда Трампа случился прорыв. Однако заслуга главы МИД в этом, видимо, невелика. По поручению Лукашенко диалогом с американцами занимаются постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков и глава КГБ Иван Тертель.

Весьма грустным получился для Рыженкова эпизод месячной давности, когда он должен был представлять режим на первом заседании трамповского Саммита мира в Вашингтоне. Но министру и другим участникам делегации не дали визы.

Отношения с Азией: дружба с Мьянмой, напряженность с КНДР

Вскоре после назначения Рыженков попытался наладить отношения с КНДР. Однако его визит в Северную Корею, где главу беларуского МИД приняли коллега и премьер-министр, мало что дал.

Более того, в начале 2025-го случился скандал: Лукашенко получил отповедь от сестры Ким Чен Ына после того, как заявил, что якобы получил от КНДР предложение о встрече на высшем уровне.

Однако Рыженков поучаствовал в налаживании с другим одиозным режимом — с хунтой Мьянмы: туда Лукашенко долетел.

Отношения с Африкой: громкие слова без заметного прогресса

После доклада Лукашенко 9 марта глава МИД заявил, что удалось нащупать магистральные линии в торговле с Ганой и Того: с ними рассчитывают на кратный рост. Однако Рыженков совершенно «забыл» о своих прежних заявлениях насчет отношений со странами Африки.

В апреле 2025-го при посещении Зимбабве, где правительственная делегация подписала соглашение о производстве и сборке там автобусов МАЗ, глава МИД увидел «практически безграничные возможности сотрудничества между двумя странами».

Но прошел уже год, а о запуске производства ничего не слышно. Видимо, примерно таких же «успехов» следует ожидать от торговли с Ганой и Того.

...Для объективности стоит отметить, что вряд ли в силах отдельно взятого чиновника сотворить внешнеполитическое чудо в ситуации, когда страной продолжает управлять Лукашенко. «Салідарнасць» в июле 2024-го по следам назначения нового министра писала: «Наладить отношения без серьезнейших уступок не получится ни у Рыженкова, ни у кого бы то ни было еще. Стена между Беларусью и ЕС уже высотой с Эйфелеву башню».

В эту стену Рыженков и уперся.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»

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