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«Потратили мою зарплату — я не знаю чего, но я в слезах»

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  • 11.03.2026, 10:52
  • 6,452
«Потратили мою зарплату — я не знаю чего, но я в слезах»

Семья с 16 детьми показала, какие продукты купила почти на тысячу рублей.

Родители 16 детей Александр и Лира показали, какие продукты купили в магазине на большую семью. В общей сложности на шопинг они потратили 900 рублей. В комментариях пользователи удивились такой сумме и рассказали, сколько тратят на продукты, пишет «Зеркало».

«Почему у нас получилась такая большая закупка? Потому что, чтобы за один раз поехать, закупить сразу, наготовить много полуфабрикатов, чтобы холодильник был заполнен на какой-то период времени. А сколько потратили? Потратили мы, значит, 900 рублей почти», — рассказала Лира.

На эти деньги семья купила 10 тушек цыплят-бройлеров по 6,55 рубля за кг (примерно по 1,5 кг каждая тушка), колбасу — одна палка примерно 20 рублей за кг, бекон — около 8 рублей за упаковку, шоколадное сливочное масло — 4,09 рубля за пачку, рис — 3,29 рубля за пачку, помидоры — 9,03 рубля, огурцы — 7,27 рубля, консервы — ананас, горошек, кофе, крабовые палочки, сыр, рыбу, майонез, сметану, йогурты, овсяные хлопья, сухие завтраки, фрукты, зелень, шоколад и подсолнечное масло.

@sashalira_15 @Саша Лира +16 @Саша Лира Live 👉 Instagram: @mama__lira 👉 You tube: @sashalira15 👉 Telegram : t.me/sashalira15 👉VK : https://vk.ru/sashalira15 #sashalira #sashalira15 #sashalira16 ♬ оригинальный звук - Саша Лира +16

В комментариях пользователи удивились такой сумме на продукты:

«Ошалеть, 900 рублей у многих это целая зарплата», — wonk.

«Если учесть, что мы на двух человек закупаемся на рублей 200 на основные продукты на неделю, то вы очень экономно живете», — написал другой комментатор.

«Вопрос в другом, ни фруктов, ни говядины, ни рыбы. Все выживание на колбасе и курице. Такое себе. Семья из трех человек, на еду в месяц тратим 2200 руб.», — secretive person.

«Какое хорошее питание у детей! Молодцы, родители, не экономят на детях!» — кошка.

«Очень дорого, это для такой семьи продуктов мало. Печально», — dratyti.

«Потратили мою зарплату. Я не знаю чего, но я в слезах», — Marharyta.

«Здравствуйте, вы только что съели мой подоходный налог, до свидания», — Александра.

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