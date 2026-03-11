ЕС приготовился выделить Украине кредит на 30 миллиардов евро 1 11.03.2026, 10:59

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Без одобрения Венгрии и Словакии.

Украина получит финансовую поддержку от Евросоюза, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 млрд евро, сообщили Politico два дипломатических источника.

По их словам, страны ЕС могут выделить Киеву индивидуальное финансирование в размере 30 млрд евро, которое не потребует согласования со стороны Будапешта и Братиславы. Этих средств Украине должно хватить для покрытия бюджетного дефицита и расходов на ведение военных действий до середины текущего года, отметили собеседники издания.

Речь идет о двухсторонних кредитах стран Северной Европы и Балтии. Подобная идея обсуждалась еще до саммита в декабре прошлого года, на котором лидеры стран ЕС согласовали единый кредитный механизм для Киева. Тогда вариант с отдельными кредитами сочли неприемлемым, поскольку он подрывал принцип солидарности ЕС с Украиной и демонстрировал внутренние разногласия, уточняет Politico.

Однако в конце января Киев остановил транзит нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Венгрию и Словакию в результате атаки российского дрона. В ответ на это Будапешт наложил вето на предоставление Украине кредита ЕС на 90 млрд евро. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявлял, что страна не намерена поддерживать «никакие решения, которые были бы выгодны Украине или важны для украинцев», до тех пор, пока Киев не возобновит поставки нефти по «Дружбе».

На саммите лидеров ЕС, который должен состояться на следующей неделе в Брюсселе, премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо попытаются убедить не блокировать общий кредит Киеву, но, если они продолжат стоять на своем, будет задействован запасной вариант, отметили источники Politico. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что ЕС выделит деньги Киеву «тем или иным путем». Она подчеркивала, что у ЕС есть разные варианты, которыми можно воспользоваться.

Накануне, 10 марта, еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что ЕС предоставит Украине кредит, несмотря на вето со стороны Венгрии. Вместе с тем министр финансов Нидерландов Элко Хайнен уведомил коллег, что Амстердам зарезервировал для Киева помощь в размере 3,5 млрд евро ежегодно вплоть до 2029 года.

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