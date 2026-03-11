Прогноз «синоптика» Лукашенко не оправдался 9 11.03.2026, 11:11

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В Гомельской области начались подтопления.

Власти Гомельской области сообщили о первом подтоплении региона этой весной. Речь идёт об участке автодороги «Лучицы – Хвойня» в Петриковском районе, который затопило после подъёма уровня Птичи. Несмотря на то, что движение на трассе не остановлено, подразделения МЧС приведены в полную готовность.

По данным Гомельского областного управления МЧС, подтопленным оказался участок дороги протяжённостью около 100 метров, глубина воды достигает 10 сантиметров.

При этом в ведомстве отметили, что движение транспорта по дороге сохраняется: проезд возможен как для легковых, так и для грузовых автомобилей. Кроме того, спасатели заверили, что на «жизнеобеспечение населения» случившееся пока никак не влияет.

Стоит отметить, что Лукашенко 3 марта заявил, что паводков в Беларуси не будет. Как мы видим, диктатор ошибся.

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