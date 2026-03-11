Лунные клоуны 7 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.03.2026, 11:27

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Патриарх Кирилл

Товарищ Гундяев и его светский начальник в Кремле не уступают Хаменеи и его аятоллам.

На фоне таких вот ежедневных СВОдок стремительной деградации страны, регулярные заявления проваливших буквально все верховных путинистов становятся все более оторванными и от земли, и от Земли - с большой буквы.

Назначенный недавно Путиным «Героем России» первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью не кому-нибудь, а журналу «Разведчик» (есть и такой в ведомстве «трясущегося Штирлица» Нарышкина) заявил, что после Луны РФ займется освоением Венеры!

«Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении».

Теперь кремлевские «лунные клоуны» (Путин, Рогозин и проч.), многократно освоившие в речах и «планах на надцатый год», наш естественный спутник Земли, устремили взоры на непригодную для жизни человека «сестру Земли», апеллируя при этом к древним достижениями СССР (хотя даже они в итоге не позволили тому выдержать конкуренцию в космической гонке с США, что уж говорить о РФ).

Комментировать такое - только портить. Как и поздравление, которое православный товарищ Гундяев Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил своему «брату»! шиитскому аятолле Моджтабу Хаменеи в связи избранием верховным лидером Ирана.

«Дорогой брат! Сердечно поздравляю вас с избранием советом экспертов Ирана на пост верховного лидера страны! Тяжелым личным испытанием в связи с гибелью вашего досточтимого отца и близких ознаменовался этот исторический момент. Вы принимаете ответственность за государство и его граждан в драматический период, когда перед Ираном стоят многочисленные экзистенциальные вызовы».

Новое слово в новой науке будущего - в «геополитический теологии»! Молодец, Кирилл!

Не говоря уже об учении христианской этики (морали)! Учитывая, сколько крови, в том числе собственных правоверных шиитов, на руках этого «досточтимого» папаши, политика которого привела его древнюю страну и народ к нынешней катастрофе.

Но в данном аспекте товарищ Гундяев и его светский начальник в Кремле не уступают Хаменеи и его аятоллам, а по масштабам бесчеловечности местами даже превосходят.

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