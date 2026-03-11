Белорусов предупредили о новом звонке, после которого «исчезают деньги» 6 11.03.2026, 11:27

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Новый метод мошенников.

В УВД Брестского облисполкома предупредили о новой схеме мошенничества — звонке, после которого могут исчезнуть все деньги. Речь идёт о якобы бесплатной путёвке в санаторий, предусмотренной государственной программой. Однако в милиции подчеркнули: всё это не больше чем выдумка.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники начали обзванивать белорусов с новой легендой: мол, от государства им положена бесплатная реабилитация после гриппа или простуды. Мошенники втираются в доверие и заверяют: путёвка почти оформлена, осталось только «подтвердить данные».

Дальше всё идёт по знакомому сценарию:

злоумышленники просят номер банковской карты якобы для «бронирования»;

уточняют паспортные данные;

иногда просят назвать код из SMS «для подтверждения записи».

«После этого путёвка, конечно, не появляется. А вот деньги со счёта могут исчезнуть очень быстро», — предупредили в УВД и призвали жителей Беларуси не вестись на подобные обещания.

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