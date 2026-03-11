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В новом рейтинге Forbes есть несколько уроженцев Беларуси

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  • 11.03.2026, 11:54
  • 3,348
В новом рейтинге Forbes есть несколько уроженцев Беларуси
Изображение: forbes

Однако они числятся как «российские бизнесмены».

Журнал Forbes опубликовал 40-й ежегодный глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. Первое место в списке самых богатых людей мира вновь занял Илон Маск. На второй и третьей позициях расположились основатели Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин. Четвёртым стал основатель Amazon Джефф Безос, который годом ранее занимал третье место.

В рейтинге также оказался совладелец российско-белорусской группы компаний «Содружество» Александр Луценко. Forbes включил его в список как одного из 155 российских миллиардеров, попавших в рейтинг в этом году. Луценко занял 2712-е место с состоянием около 1,4 млрд долларов. Предприниматель имеет белорусский паспорт и начинал бизнес в Беларуси в 1990-е годы. В стране у него есть, в частности, завод по производству кормов, склады, вагоны и офис в Минске на проспекте Победителей.

Среди миллиардеров белорусского происхождения — российские бизнесмены Андрей Мельниченко, Дмитрий Мазепин, Александр Евневич и Владимир Мельников, а также американский инвестор Игорь Тульчинский.

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