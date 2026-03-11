Зеленский спрогнозировал трагический финал для РФ

Зеленский спрогнозировал трагический финал для РФ8
- 11.03.2026, 12:07
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Есть уже исторический пример.
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российского диктатора Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в интервью журналисту Кейлину Робертсону, которое приводит Telegram главы государства.
«Мы знаем, чем все закончилось для Гитлера. Мы понимаем, чем закончится для Путина. Использование спорта, музыки, кино и художественных фестивалей, таких как Венецианская биеннале, как оружия никогда не помогает», - сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что российская пропаганда активно распространяется даже через культурные мероприятия и детский контент.
«На различных культурных платформах - даже во время фестивалей детской анимации - россияне наполняют свои фильмы пропагандой, чтобы с самого раннего возраста индоктринировать свое общество», - отметил глава государства.
В то же время Зеленский убежден, что такая политика не принесет результата.
«Я уверен, что их нацию ждет трагический конец», - добавил он.