Белорусский программист написал в резюме рецепт пельменей и получил работу

Белорусский программист написал в резюме рецепт пельменей и получил работу14
- 11.03.2026, 12:29
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К тексту мужчина подошёл с завидной кропотливостью и дотошностью.
Белорусский программист поделился в соцсети Threads необычным опытом поиска работы. Размещая своё резюме на одном из тематических сервисов, вместо стандартного curriculum vitae с описанием своей биографии и профессионального опыта и навыков он разместил… рецепт пельменей. И неожиданно получил приглашение на работу, заметил сайт Telegraf.
Мужчина, претендующий на должность фронтенд-разработчика («frontend developer»), то есть специалиста, который занимается созданием пользовательского интерфейса интернет-сайтов или приложений, решил немного «пошалить» в своём резюме. Вместо того чтобы рассказывать о своём образовании, прошлом опыте работы и профессиональных навыках, он в качестве эксперимента подробно расписал процесс варки пельменей.
При этом к тексту мужчина подошёл с завидной кропотливостью и дотошностью, описав каждый шаг — начиная от подготовки кастрюли с указанием точного процента пролитой воды и заканчивая подачей блюда с указанием «уровня удовлетворённости» готовых пельменей. В общем, как минимум незаурядный, творческий подход к стандартной задаче соискатель своему потенциальному работодателю наглядно продемонстрировал.
«Ну а что, какой рынок найма — такие и резюме. К моему удивлению, оно даже какую-то конверсию имеет и попадает в выдачу. Видимо, алгоритмы не против такого формата», — написал мужчина.
А уже вскоре он отчитался и о первом реальном отклике с приглашением на собеседование.
Некоторые пользователи соцсети предположили, что отклик на резюме был отобран не живым человеком, рекрутёром компании, а с помощью ИИ-помощников, которые нередко отбирают резюме по одному лишь показателю — названию должности. Тем любопытнее была бы реакция сотрудника компании, если автор резюме согласился бы на собеседование.