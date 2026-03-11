ISW поймал Кремль на лжи 11.03.2026, 12:50

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Контратаки Украины развенчивают ложь Путина.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает существенно преувеличивать продвижение России на поле боя, несмотря на недавнее освобождение украинскими войсками значительной территории на юге Украины, констатирует американский Институт изучения войны (ISW).

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что во время телефонного разговора 9 марта с Дональдом Трампом российский диктатор сказал президенту США, что российские войска «продвигаются достаточно успешно». Как подчеркнул Ушаков, это, мол, должно стать фактором, который «должен побудить» Украину «пойти наконец по пути к переговорному урегулированию конфликта» (как добавляют в ISW, Кремль вероятно имеет в виду, что Украина должна уступить требованиям России).

Кроме того, на встрече с Денисом Пушилиным, российской марионеткой в оккупированной части Донецкой области, Путин выслушал его заявления о том, что украинские войска контролировали 25% Донецкой области в сентябре 2025 года, но сейчас контролируют якобы только 17%. Путин в ответ заявил, что его подчиненные оценивают контроль Украины над территориями Донецкой области в пределах 15%-17%, то есть фактически Путин допустил захват россиянами до 10% Донецкой области за полгода. Однако ISW констатирует, что эти цифры завышены, а доказательства из открытых источников позволяют предположить, что украинские войска сейчас контролируют около 19% Донецкой области по сравнению с примерно 23,4% в сентябре 2025 года. Это означает, что Кремль как минимум вдвое преувеличивает российские достижения в Донецкой области и потерю территорий Украиной с сентября, резюмируют специалисты ISW.

Путин также заявил, что российские войска обходят Гришино (населенный пункт к северо-западу от Покровска) «со всех сторон». Однако ISW не обнаружил никаких доказательств того, что российские войска продвинулись к северу и западу от Гришино. Упоминание Путиным об этом селе, довоенное население которого составляло примерно 2000 человек, подчеркивает сосредоточенность диктатора на незначительных тактических деталях в отношении небольших поселений, которые призваны создать впечатление широкого продвижения России. Такие заявления направлены на аудиторию, которая не имеет представления, где находятся эти населенные пункты или насколько они могут быть значительными, добавляют аналитики ISW.

Недавнее освобождение Украиной по меньшей мере 275 кв. км территории на юге Украины [оценка ISW, основанная на визуальных доказательствах, площадь может быть больше, объясняли ранее аналитики — прим. ред.] явно противоречит постоянным заявлениям Путина о том, что российские войска успешно продвигаются по всему фронту, а украинская оборона якобы находится на грани краха.

На деле же продвижения Сил обороны України фактически превысили российские в феврале 2026 года, подчеркивают специалисты ISW. Аналитики также обратили внимание на пост российского паблика ВЧК-ОГПУ от 10 марта, в котором подчеркнуто, что Путин не посещал никаких командных пунктов на передовой в 2026 году, тогда как в 2025 году делал это регулярно. Этот источник утверждает, что отказ от таких визитов по крайней мере частично связан с отсутствием значительных успехов России на фронте. В ISW предполагают, что Кремль знает о замедлении продвижения оккупантов и сознательно врет о якобы значительных российских военных успехах.

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