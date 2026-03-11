Путин тянет время 2 11.03.2026, 12:56

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Эксперты призывают Запад отказаться от иллюзий мирного соглашения с Кремлем.

Попытки добиться мирного соглашения с Путиным могут оказаться ошибочной стратегией, считают ряд западных аналитиков. По их мнению, Россия не демонстрирует готовности к компромиссу в войне против Украина и продолжает придерживаться максималистских целей, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Война продолжается уже более двенадцати лет, начиная с российской агрессии в 2014 году. Несмотря на масштабные боевые действия, Москва не смогла добиться решающей победы на поле боя и сломить сопротивление Украины. Однако российское руководство, по мнению экспертов, не намерено отказываться от своих требований.

Аналитики отмечают, что Москва использует переговоры в первую очередь как инструмент давления и затягивания времени. В частности, Кремль пытается снизить международное давление, выиграть время для продолжения ударов по украинской инфраструктуре и ослабить единство западных союзников Киева.

Среди требований Москвы — передача под контроль России части украинских территорий и фактическое право влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Такие условия, отмечают эксперты, практически исключают возможность их принятия украинским руководством.

По мнению аналитиков, война стала важным элементом политической системы России. Значительная часть экономики страны сейчас зависит от военных расходов, а внутренний контроль усилился за счет цензуры и репрессий. Кроме того, продолжение войны позволяет Кремлю избегать социальных рисков, связанных с возвращением большого числа ветеранов боевых действий.

Эксперты считают, что вместо давления на Киев с целью уступок западные страны должны усиливать санкции против российской экономики и увеличивать военную поддержку Украины. Речь идет как о долгосрочных гарантиях безопасности, так и о поставках более дальнобойных вооружений.

По их мнению, только рост экономических и военных издержек для Москвы может заставить Кремль пойти на реальные переговоры о мире.

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