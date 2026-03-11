Белорусов ждет майское тепло 11.03.2026, 13:05

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Фото: Charter97.org

Причиной теплой погоды станет антициклон.

В некоторых регионах Беларуси в ближайшие двое суток днём ожидается погода, характерная скорее для середины мая, несмотря на попытку прорыва циклона, который пока находится над северной Исландией. Жители остальных областей также почувствуют заметное потепление.

Причиной теплой погоды станет антициклон, перекрывающий путь циклону с центром западнее Исландии. Циклон движется через Скандинавию и восток Польши к западным границам Беларуси, сообщает погодный проект Nadvorie.

«Над восточной частью Европы сохраняется мощный антициклон. В его поле фронт быстро утратит активность, деградирует и к утру 13 марта фактически перестанет прослеживаться. Тем не менее перед распадом в регион усилится перенос тёплого воздуха», — отметил автор проекта.

Синоптик прогнозирует, что до пятницы, 13 марта, в Беларуси будет «весьма тёплая» погода с дневной температурой +15…+18 °C, местами и до +20 °C.

«В основном будет малооблачно и без осадков, однако завтра не исключены короткие ливни у западных границ», — предупреждают в Nadvorie.

Согласно данным Белгидромета, в четверг, 12 марта, днём воздух прогреется от +11 °C на северо-востоке до +19 °C на юго-западе страны. Даже ночью температура будет плюсовой: +1…+7 °C.

В пятницу и субботу, 13–14 марта, днём ожидается +10…+16 °C, а по западным и южным областям — до +18 °C, что даст настоящую «майскую» погоду.

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