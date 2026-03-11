США требуют, чтобы ЮАР вышла из БРИКС 4 11.03.2026, 13:08

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В Вашингтоне заявили, что «теряют терпение».

Администрация США добивается от властей Южно-Африканской Республики выхода страны из БРИКС и возвращения к политике неприсоединения. Об этом сообщает местная газета TimesLIVE.

Соответствующую позицию озвучил посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл. Он отметил, что около года назад Вашингтон направил Претории ряд предложений. В их числе — пересмотр Закона об экспроприации и программы расширения прав чернокожего населения, осуждение лозунга «Убить бура» и защита белых фермеров. США также настаивают на выходе ЮАР из БРИКС и отказе от иска против Израиля в Международном суде ООН.

«Президент США Дональд Трамп сказал: «Я хочу, чтобы ЮАР снова была неприсоединившейся страной». Мы не так много просим: неприсоединение», — заявил дипломат, добавив, что в Вашингтоне «теряют терпение».

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