МЧС разослало белорусам СМС 3 11.03.2026, 13:16

6,540

Фото: onliner

В них содержится предупреждение.

В среду, 11 марта, многие жители Беларуси получили СМС от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с важным предупреждением: не выходить на лёд. Спасатели отметили, что с приходом весны лёд становится не просто тонким, а «крайне коварным и опасным».

В пресс-службе МЧС пояснили, что под воздействием талой воды, солнца и ветра структура льда быстро разрушается и превращается в рыхлую массу, которая может провалиться даже под небольшим весом.

«С целью предупреждения трагических случаев на водных объектах страны принято решение информировать население через текстовые сообщения: «МЧС предупреждает! Выход на лёд смертельно опасен»», — отметили в ведомстве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com