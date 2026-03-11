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МЧС разослало белорусам СМС

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  • 11.03.2026, 13:16
  • 6,540
МЧС разослало белорусам СМС
Фото: onliner

В них содержится предупреждение.

В среду, 11 марта, многие жители Беларуси получили СМС от Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) с важным предупреждением: не выходить на лёд. Спасатели отметили, что с приходом весны лёд становится не просто тонким, а «крайне коварным и опасным».

В пресс-службе МЧС пояснили, что под воздействием талой воды, солнца и ветра структура льда быстро разрушается и превращается в рыхлую массу, которая может провалиться даже под небольшим весом.

«С целью предупреждения трагических случаев на водных объектах страны принято решение информировать население через текстовые сообщения: «МЧС предупреждает! Выход на лёд смертельно опасен»», — отметили в ведомстве.

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