В Беларуси исчезнет все европейское пиво? 19 11.03.2026, 13:28

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В Минске заметили необычное объявление.

Необычное объявление заметили на днях посетители одного из магазинов сети алкогольных напитков «7 пятниц» в Минске. Оно встревожило любителей пива, поскольку предупреждало о приостановке розничной продажи солодового напитка из «недружественных стран». Сайт Telegraf попытался разобраться, действительно ли всё европейское пиво исчезнет с прилавков белорусских магазинов уже с 1 апреля 2026 года.

Поводом для обсуждения в соцсети Threads стало объявление, замеченное одним из пользователей. В нём посетителей предупреждают, что с 1 апреля будет приостановлена продажа солодового пива из недружественных стран (в их числе все страны Европейского союза). Впрочем, в объявлении есть оговорка — продажу приостановят «до момента маркировки контрольными знаками».

Некоторые пользователи решили, что дата 1 апреля — это первоапрельская шутка с элементами фотошопа.

Однако всё оказалось серьёзно. В объявлении есть ссылка на постановление cовета министров Беларуси № 808 от 31 декабря 2025 года «О применении специальной ограничительной меры». Документ продлил действие контрсанкций, введённых белорусским правительством ранее, объединил 16 постановлений правительства с 2021 по 2025 год и чётко прописал правила ввоза определённых европейских товаров, попавших под санкции.

Солодовое пиво подпадает под этот запрет. Однако утверждать, что с 1 апреля всё европейское пиво исчезнет с прилавков окончательно, нельзя. С 1 апреля 2026 года вводится запрет на ввоз нового пива, но уже ввезённое до этой даты магазины вправе продавать после полной инвентаризации остатков, на это отводится недельный срок — до 7 апреля.

Копию инвентаризационной описи магазины обязаны отправить в инспекцию Министерства по налогам и сборам (МНС) — ведомства, которое с 2021 года контролирует реализацию запрещённых товаров на территории страны вместе с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, Государственным комитетом по стандартизации, Министерством здравоохранения и местными исполкомами.

До 31 мая 2026 года все остатки солодового пива (кроме вскрытой потребительской упаковки) должны быть промаркированы специальными контрольными знаками, после чего их можно будет вернуть на полки. Пиво во вскрытой упаковке необходимо продать в течение 60 календарных дней с даты инвентаризации или до окончания срока годности.

Таким образом, уже ввезённое пиво из продажи изымать не будут, а вот новые поставки попадут под запрет. Постановление Совмина уточняет, что если контрольные органы обнаружат запрещённые товары в продаже, их должны будут вывезти за пределы страны в течение 10 календарных дней. Аналогичные правила распространяются на остатки пива, которое не было промаркировано вовремя.

Каналы для «серого» импорта через Россию, с которой у Беларуси открыта граница, также закрыты на законодательном уровне. Постановление 2021 года закрепляет, что контроль за ввозом товаров, подпавших под контрсанкции, на белорусско-российской границе осуществляют Государственный таможенный комитет, Министерство внутренних дел, Государственный пограничный комитет и Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Эти правила перенесены и в новое постановление.

Действовать такие «специальные ограничительные меры» будут как минимум до 31 декабря 2027 года, но Совмин вправе продлить их по своему усмотрению.

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