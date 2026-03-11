Названо ключевое качество лидеров в эпоху ИИ 2 11.03.2026, 13:46

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Фото: depositphotos

Хорошая история может изменить восприятие даже сухих цифр.

На фоне стремительного развития технологий и аналитики эксперты все чаще называют сторителлинг одним из самых недооцененных, но важных навыков современного лидерства. По мнению специалистов, именно умение рассказывать истории помогает руководителям превращать данные и стратегии в понятный и вдохновляющий смысл для команд, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на обилие инструментов коммуникации — от корпоративных чатов до видеоконференций — многие менеджеры сталкиваются с проблемой: их сообщения не находят отклика у сотрудников. Формально информация передается, но она не запоминается и не мотивирует людей к действиям.

Эксперты отмечают, что история может изменить восприятие даже сухих цифр. Например, вместо презентации, наполненной графиками и метриками, руководитель может начать выступление с реального случая — разговора с клиентом, личной ошибки или сложного опыта компании. Такой подход помогает сотрудникам лучше понять стратегию и увидеть свою роль в ее реализации.

По наблюдениям специалистов, компании, где лидеры активно используют сторителлинг, демонстрируют более высокий уровень доверия в командах, быстрее реализуют проекты и лучше удерживают сотрудников.

Особенно важным этот навык становится для руководителей, работающих с распределенными командами, топ-менеджеров, представляющих стратегию совету директоров, и HR-специалистов, которые сталкиваются с растущей проблемой вовлеченности сотрудников.

Аналитики считают, что в эпоху автоматизации именно человеческие качества — эмпатия, способность создавать смысл и устанавливать эмоциональную связь — становятся ключевым конкурентным преимуществом лидеров.

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