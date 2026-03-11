Водитель автобуса из Минска стал героем белорусов

Водитель автобуса из Минска стал героем белорусов21
- 11.03.2026, 21:16
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Пользователи соцсетей пишут, что в наше время не хватает человечности.
В соцсети Threads активно обсуждают пост с благодарностью в адрес водителя автобуса №124 из Минска.
«Сегодня столкнулись с очень Человеческим поступком от водителя автобуса №124 из Минска! Сын проспал остановку, испугался, телефон как назло забыл дома, подошел к водителю, объяснил ему ситуацию, а тот пообедал и довез сына до нужной остановки. Пусть ветка долетит до этого Человека, а мы с удовольствием поблагодарим его!», — написала минчанка в соцсети.
«Как приятно такое читать! Какой милый мальчик, со всеми бывает, что поделаешь, как приятно, что остались такие водители».
«Такая же ситуация произошла в Гродно. Ребенок уснул, доехал до конечной. Водитель не высадил, а на обратном пути довез ребенка куда следует. Мамочка писала благодарное письмо в автопарк».
«Похоже, что мир выживет. Все больше становится человечных людей вокруг».