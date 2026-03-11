закрыть
16 июня 2026, вторник, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водитель автобуса из Минска стал героем белорусов

21
  • 11.03.2026, 21:16
  • 23,486
Водитель автобуса из Минска стал героем белорусов
иллюстративное фото

Пользователи соцсетей пишут, что в наше время не хватает человечности.

В соцсети Threads активно обсуждают пост с благодарностью в адрес водителя автобуса №124 из Минска.

«Сегодня столкнулись с очень Человеческим поступком от водителя автобуса №124 из Минска! Сын проспал остановку, испугался, телефон как назло забыл дома, подошел к водителю, объяснил ему ситуацию, а тот пообедал и довез сына до нужной остановки. Пусть ветка долетит до этого Человека, а мы с удовольствием поблагодарим его!», — написала минчанка в соцсети.

«Как приятно такое читать! Какой милый мальчик, со всеми бывает, что поделаешь, как приятно, что остались такие водители».

«Такая же ситуация произошла в Гродно. Ребенок уснул, доехал до конечной. Водитель не высадил, а на обратном пути довез ребенка куда следует. Мамочка писала благодарное письмо в автопарк».

«Похоже, что мир выживет. Все больше становится человечных людей вокруг».

Написать комментарий 21

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер