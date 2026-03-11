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WSJ: Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов

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  • 11.03.2026, 14:10
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WSJ: Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов

Для защиты от иранских ударных беспилотников типа «Шахед».

Саудовская Аравия ведет переговоры с Украиной о приобретении крупной партии дронов-перехватчиков, которые могут использоваться для защиты от иранских ударных беспилотников типа «Шахед». Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, потенциальная сделка может оцениваться в миллионы долларов. Однако окончательное соглашение между сторонами пока не подписано.

Также, как отмечается, Эр-Рияд обсуждает возможность закупки у Украины систем радиоэлектронной борьбы.

Интерес к украинским разработкам проявляют и другие государства Персидского залива. В частности, представители Катара уже посещали Украину, чтобы изучить технологии противодействия беспилотникам.

По информации WSJ, украинская система противодействия дронам не ограничивается только ракетными средствами ПВО. В нее входят и так называемые дроны-перехватчики, которые способны уничтожать вражеские беспилотники, врезаясь в них или подрываясь рядом.

Кроме того, Украина активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют сигналы управления и навигации дронов противника.

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